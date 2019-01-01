رجل رائع ورجل مخيب | ريال سوسيداد وبرشلونة

تعرف على خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مواجهة ريال سوسيداد وبرشلونة في الجولة الـ ١٧ من الليجا.

حل اليوم برشلونة ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الإسباني في مباراة شهدت الكثير من التغييرات.

تقدم سوسيداد في النتيجة وتعادل برشلونة ثم تقدم مع بداية الشوط الثاني من المباراة قبل أن يتعادل أصحاب الأرض من جديد.

في الأسطر المقبلة نستعرض سويًا خيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - جيرارد بيكيه

نجم دفاع برشلونة تحمل الكثير من العبء الدفاعي وحده في تلك المباراة في ظل ابتعاد لونجليه عن أفضل مستوياته وسوء حالة شتيجن الغير معتادة.

بيكيه لم تتم مراوغته أو تجاوزه طوال المباراة، ونجح في قطع العديد من الكرات الخطرة من الخصم، كما فاز بأربع كرات هوائية من أصل أربعة شارك فيهم.

وعلى المستوى الهجومي كاد بيكيه أن يسجل برأسية رائعة منعها دفاع سوسيداد من على خط المرمى، لذلك نظن أنه استحق أن يكون أفضل من في المواجهة.

رجل مخيب - تير شتيجن

ليس من السهل على أي شخص في العالم أن يختار شتيجن كأسوأ لاعب في أي مباراة لكن الألماني لم يترك لنا خيارًا في ظل المستوى الذي الذي قدمه طوال ٩٠ دقيقة.

تصدى شتيجن لثلاث كرات طوال المباراة وحصل على كرة عرضية وحيدة لكنه كان سببًا مباشرًا في الهدف الثاني الذي تلقاه فريقه.

وبالرغم من أن الهدف الأول لم يكن خطأه بأي شكل من الأشكال كونه جاء من ركلة جزاء بعد ركلة ركنية، إلا أن خطأ شتيجن الوحيد كان الأسوأ في المباراة وعليه يستحق لقب رجل مخيب.