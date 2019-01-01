رجل رائع ورجل مخيب | توتنهام - برايتون

من هو أفضل وأسوأ لاعب من مباراة توتنهام

خطف نادي توتنهام فوزًا هامًا على برايتون بثنائية لهدف في لقاء البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي.

أهداف السبيريز جاءت عن طريق هاري كين وديلي آلي بينما أحرز آدم ويبستر هدف برايتون الوحيد.

واستمر جوزيه مورينيو في الحفاظ على سجله دون هزيمة في مباريات البوكسينج داي مع الفرق التي دربها سواء مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

كما لم يخسر الفريق اللندني في البوكسينج داي منذ 2003 ليستمر في سجله القياسي.

ونستعرض أفضل وأسوأ لاعب في المباراة.

رجل رائع - هاري كين

قدّم كين مباراة قوية للغاية وسجل هدفه المئوي على أرضه في 172 مباراة لعبها مع توتنهام كما أحرز هدفه الثامن في البوكسينج داي ليصبح ثاني أكثر المسجلين خلال هذا اليوم بعد روبي فاولر صاحب التسعة أهداف.

كين سدد كرتين على المرمى وواحدة خارجها ونجح في إتمام مراوغة واحدة ناجحة كما كسب 6 ثنائيات أرضية وواحدة هوائية.

وقدّم قائد توتنهام أدوارًا دفاعية بتشتيت الكرة مرة وقطعها مرتين وقام بأربع عرضيات واحدة فقط ناجحة.

وبجانب كين، فإن ديلي آلي ويان فيرتونخين قدما مباراة متميزة وكانا من الأفضل في اللقاء من جانب توتنهام.

رجل مخيب – ريان سيسنيون

لم يلعب سيسينيون سوى 56 دقيقة فقط لم يسدد ولا كرة أو يصنع أي فرصة أو يشكل خطورة.

وحاول اللاعب الشاب القيام بعرضية ولكنها لم تكن ناجحة ولعب كرتين طوليتين ولكن لم تصل لأحد.

وفقد اللاعب الكرة 6 مرات وخسر ثنائيتين في الهواء وكسب واحدة فقط على الأرض.

وبعد خروجه في الشوط الأول تحسن الأداء بصورة كبيرة وتحولت الهزيمة إلى انتصارًا.