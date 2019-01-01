رجل رائع ورجل مخيب | بورنموث وأرسنال

الأفضل والأسوأ في الظهور الأول لأرتيتا

اكتفى فريق أرسنال بالتعادل الإيجابي 1/1 مع ضيفه بورنموث، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

المباراة كانت تمثل الظهور الأول للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مع أرسنال، حيث بدأت بهدف أول لدان جوسلينج، قبل إحراز بيير إيمريك أوباميانج هدف التعادل.

رجل رائع - جرانيت جاكا

واحدة من أفضل المباريات للجناح السويسري في الفترة الأخيرة، حيث تميز في مختلف الأدوار الدفاعية والهجومية سواء بامتلاكه الكرة أو بدونها في وسط الملعب.

جاكا أجاد عملية الضغط على خصم بشكل جيد، وقام بتعطيل العديد من الهجمات لصالح بورنموث، والتي كانت كفيلة في قتل اللقاء تماماً.

وتميز أيضاً اللاعب على الجانب الهجومي، بتوزيع العديد من الكرات في مناطق خطرة بالثلث الأخير للخصم، وسط تفاهم كبير بينه والألماني مسعود أوزيل أحد نجوم المباراة هو الآخر.

رجل مخيب - أليكساندر لاكازيت

مستوى محبط جداً لبوكايو ساكا خاصة على مستوى العرضيات، لكن لعبه بغير مركزه ربما يعطيه العذر للظهور بهذا الشكل السيء، ولكن ماذا عن لاكازيت؟

العديد من التوقعات من المهاجم الفرنسي بعد قدوم أرتيتا، وقيام الإسباني بمنحه الثقة للبدء كأساسي، ولكنه ظهر بمستوى غريب وتسبب في ضياع نقاط المباراة بسبب رعونته.

أهدر لاكازيت العديد من الكرات الخطيرة بمنطقة جزاء بورنموث، وتعامل معها باستهتار وتباطؤ شديد جداً، في الوقت الذي كانت واحدة من هذه الفرص كفيلة بانتزاع الثلاث نقاط.