رجل رائع ورجل مخيب | برايتون وتشيلسي

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة برايتون أمام تشيلسي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

أقيمت اليوم مباراة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي بين برايتون هوف ألبيون وتشيلسي على ملعب أصحاب القميص الأبيض والأزرق.

اللقاء شهد تقدم تشيلسي بشكل مبكر عن طريق اللاعب سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة العاشرة من متابعة لكرة شاردة داخل منطقة الجزاء.

في السطور المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - سيزار أزبيليكويتا

نجم دفاع تشيلسي يستحق التواجد في ذلك المركز وأن يحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل الهدف الوحيد لتشيلسي وقدم مستويات مميزة.

بعيدًا عن الهدف الذي سجله أزبيليكويتا بسبب تمركزه الرائع داخل منطقة الجزاء رغم طبيعة مركزه كظهير أيسر فالنجم الإسباني قدم مباراة طيبة للغاية.

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وعلى المستوى الدفاعي حصل على ثلاث كرات من الخصوم وفاز بكرتان في الهواء وكان قائدًا بحق في أرض الملعب في ظل الضغط الواضح من أصحاب الأرض.

رجل مخيب - نيال موباي

اللاعب الفرنسي نايل موباي نجم هجوم فريق برايتون يستحق أن يتواجد في هذه الفقرة كأسوأ لاعب في المباراة بعدما تاه في منطقة جزاء تشيلسي ولم يجده أحدهم بعد.

رأس الحربة فقد الكرات عدة مرات وحصل عليها منه نجوم تشيلسي في ثلاث مناسبات طوال المباراة وفاز بكرة هوائية وحيدة ولم يسدد ولا كرة على مرمى البلوز.

غياب موباي كان ليكون مثل وجوده في لقاء اليوم، وربما لو كان المدير الفني قد وضع في حساباته الدفع بغيره لتغيرت نتيجة المباراة بالأخص أن برايتون وصل لمنطقة جزاء تشيلسي في العديد من المناسبات.