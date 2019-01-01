رجل رائع ورجل مخيب | بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ

من هو أفضل وأسوأ لاعب من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ

فوز مثير حققه بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه بايرن ميونخ في قمة من قمم البوندسليجا، فعلى الرغم من تقدم البافاري بهدف بيريسيتش، لكن الرد كان حاضرًا بهدفين من رامي بن سبعيني، لتدرك كتيبة ماركو روز فوزًا غاليًا وتاريخيًا.

الفوزحافظ على صدارة جلادباخ للدوري بل وعززها، حيث بات الفارق بينهم بايرن 7 نقاط كاملة، مع الحفاظ على فارق النقطة مع ريد بول لايبزيج.

الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

رجل رائع | رامي بن سبعيني - بوروسيا مونشنجلادباخ



بغض النظر عن الهدفين، لكن قدّم الدولي الجزائري مباراة أكثر من رائعة اتسمت بروح قتالية عالية، فقد كانت الجبهة اليسرى في مأمن من هجوم البايرن بفضل ما قدّمه من عطاء أقل ما يوصف بالعظيم.

الشخصية القوية له سمحت له بأن يسدد ركلة جزاء نموذجية في شباك نوير في هذا التوقيت الحاسم، كلها أمور جعلته عن جدارة هو الرجل الأفضل في هذه المباراة.

لا يجب الإغفال أيضًا عن ماركو روز مدرب مونشنجلادباخ، فهو بالتأكيد الرجل الأفضل على الإطلاق اليوم، فعلى الرغم من الشوط الأول السيئ، لكن الأمور تحسنت بصورة أكثر من رائعة في الشوط الثاني ومنحت فريقه الانتصار الغالي.

رجل مخيب | خافي مارتينيز - بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يُجابه أزمة واضحة في خط الدفاع، فأي كرة سريعة بمقدورها أن تصل بمهاجم أي فريق إلى الانتصار، وجزء من هذه الأزمة يكمن في مارتينيز والذي يُعاني بصورة واضحة بسبب كبر السن وكثرة الإصابات.

بالتأكيد فإن الخطأ الفادح في ركلة الجزاء في الوقت الذي كانت الفرصة مواتية لخيارات أفضل من العرقلة، يجعله الأسوأ على الإطلاق، فبايرن لم يكن تعيسًا ولكن ما الخطأ في اتخاذ القرار في اللحظات الأخيرة سيجب الأداء الجيد للبافاري، مسؤولية مشتركة بين مارتينيز وخط هجوم بايرن صاحب الرعونة الكبيرة مما أدى إلى هذه الهزيمة السيئة جدًا.