رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس وإنتر

الأفضل والأسوأ في ديربي إيطاليا

حسم يوفنتوس ديربي إيطاليا لصالحه، بهدفين دون رد على حساب إنتر في قمة الجولة الـ 26 من السيري آ.

المباراة التي أقيمت دون حضور جماهيري بسبب الخوف من فيروس كورونا، سيطر عليها يوفنتوس بأكملها وسط غياب من لاعبي إنتر.

سنستعرض معاً في الأسطر التالية الأفضل والأسوأ في ديربي إيطاليا.

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رجل رائع آرون رامسي

متوسط ميدان يوفنتوس، قدم مباراة كبيرة على الجانب الهجومي، وكان له اليد العليا في حسم السيدة العجوز لصالحه.

اللاعب الويلزي نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه، ثم صنع الهدف الثاني الذي سجله ديبالا ليستحق لقب رجل المباراة عن جدارة.

وبعيداً عن المساهمة في أهداف المباراة، وصلت نسبة دقة تمريرات رامسي في المباراة إلى 94%، كما نجح في صناعة فرصتين محققتين للتسجيل.

رجل مخيب روميلو لوكاكو

الدبابة البلجيكية، مهاجم إنتر كان كالحاضر الغائب اليوم، لم يظهر له أي تأثير مع فريقه أمام السيدة العجوز، مما اضطر مدرب الفريق إخراجه قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

لوكاكو فشل في تسديد أي كرة اليوم، سواء كانت على المرمى او خارجه، ولم يلمس الكرة إلا 14 مرة فقط طيلة مشاركته في المباراة.