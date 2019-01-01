رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس × نابولي

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع الثاني للكالتشيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب يوفنتوس على ضيفه نابولي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في قمة مثيرة لمنافسات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

تقدم دانيلو في الدقيقة 16، وأضاف جونزالو هيجوايين الهدف الثاني في الدقيقة 19، فيما وصل كريستيانو رونالدو بالثالث في الدقيقة 62.

انقلبت الأمور تماماً على الناحية الأخرى، إذ سجل كوستاس مانولاس في الدقيقة 66، وأضاف هيرفينج لوزانو الهدف الثاني في الدقيقة 68، وأخيراً تعادل دي لورينزو في الدقيقة 81، ولكن بعد اكتمال العودة، أتت النيران الصديقة في الدقيقة 92 بتوقيع كاليدو كوليبالي، لتهدي يوفنتوس النصر.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – دوجلاس كوستا

الكثير من لاعبي الفريقين قدموا مباراة رائعة، دانيلو قدم ظهوراً قوياً للغاية رغم العيوب التي ضربت دفاع يوفي في الشوط الثاني، حيث كان فعالاً للغاية على الصعيد الهجومي.

على ناحية نابولي قدم الثنائي روي ودي لورنزو إسهاماً كبيراً في إكمال العودة، إلى جانب الوافد الجديد هيرفينج لوزانو.

كوستا لم يقدم مراوغاته المعتادة التي تؤهله عادةً لهلهلة الأظهرة من أمامه، ولكنه بدقة تمريرات وصلت إلى 85%، وبـ3 تمريرات مفتاحية، صنع هدفين من أصل 4 أهداف لفريقه في تلك المباراة.

رجل مخيب – ليوناردو بونوتشي

العديد من العناصر الدفاعية يمكنها تقاسم تلك الجائزة التي لا يريدها أحد، ولكن في ظل الإصابة الأليمة التي لحقت بجورجيو كيليني، بات على بونوتشي أن يقود هذا الدفاع.

هنا علينا أن نتحلى بالصراحة، هذا أكثر مما يمكن لبونوتشي فعله، فهو يواجه مشكلة بالفعل في التواجد وسط رباعي دفاعي حيث يتألق بشكل أوضح في الثلاثيات، يجيد إرسال الكرات الطولية ولكنه من المدافعين الذين يفقدون تمركزهم مراراً وتكراراً.

في وجود ماتيس دي ليخت الذي أخطأ عدة مرات أيضاً، هو لا يزال مراهقاً، وبالتالي على أحدهم من ذوي الخبرة أن يقود الخط وتحركاته وما إلى ذلك على أرض الملعب، كان هذا بونوتشي.