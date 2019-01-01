رجل رائع - رجل مخيب | يوفنتوس × ميلان

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة كأس السوبر الإيطالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

توج يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي متغلباً على ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في جدة بالمملكة العربية السعودية.

أتى هدف المباراة الوحيد بواسطة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ في تلك المباراة.. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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قدم الجناح البرازيلي مباراة قوية كعادته في إرهاق الظهير المواجه له، حيث نجح في جميع مراوغاته الأربعة، كما تصدر صناعة اللعب بـ6 تمريرات مفتاحية، بفارق 3 أضعاف عن أقرب ملاحقيه.

بيانيتش الذي احتفظ بأغلبية الاستحواذ قدم مباراة جيدة أيضاً وصنع هدف الفوز، فيما سجله كريستيانو رونالدو برأسية يُلام عليها جيانلويجي دوناروما بشدة، كنا لنجد فيه رجلنا المخيب لولا وجود هذا التالي..

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مهزلة متكاملة الأركان، ولكنها بشكل أو بآخر ليست جديدة على "نجم" وسط ميلان، الذي لم يفعل شيئاً سوى اعتراض وحيد للكرة طوال المباراة!

صفر من الالتحامات الهوائية، صفر من التدخلات، صفر من التمريرات المفتاحية وحتى التسديدات، صفر كبير، الرقم الوحيد الذي سجله حقاً، كان صدارته لفقد الاستحواذ بـ 4 مرات، في رقم مأساوي للاعب وسط.

مباراة للأسف لم يجد لها ختام أفضل من هذا الطرد الأهوج، ولكن لحسن الحظ قد تغطي تلك اللقطة المزرية على مباراته الكارثية ككل.