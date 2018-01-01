رجل رائع × رجل مخيب | يوفنتوس وسامبدوريا

من كان الأفضل ومن خيب الآمال في قمة الجولة الأخيرة بالسيري آ؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نجح يوفنتوس في استعادة سكة الانتصارات بعدما فاز على ضيفه سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف في ختام الدور الأول للدوري الإيطالي.

ويستعرض التقرير التالي من كان الأبرز في صفوف الفريقين ومن خيب الآمال في اللقاء الأكبر بالجولة التاسعة عشر من السيري آ

رجل رائع - إيميل أوديرو

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الرائع كان لاعباً ليوفنتوس حمل أزياء الخصم سامبدوريا وهو الحارس المعار إيميل أوديرو ذو الأصول الإندونيسية والذي قدم عرضاً كبيراً قد يشجع البيانكونيري على إعادته.

تعملق أوديرو في تصديه لعدة كرات خطيرة، أبرزها تسديدات باولو ديبالا وبليز ماتويدي، بالإضافة لإيقاف ما يتعدى ست كرات كانت كفيلة بحسم النقاط الثلاث ليوفنتوس.

رجل مخيب - باولو ديبالا

والمخيب كان الأرجنتيني باولو ديبالا الذي كان أقل عناصر فريقه وفشل في الإضافة هجوميا رغم تألق زميليه في خط الهجوم كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش.

ومرة أخرى بدا ديبالا غير منتجاً في مركزه خلف رأسي الحربة وأخطأ التمرير والتصرف دائماً في اللمسة الأخيرة، وقلت خطورته على المرمى، وإن كان الحظ وتألق أوديرو وقفا أمامه.

وتلقى ديبالا صافرات الاستهجان في أكثر من لعبة من جماهير ملعب "أليانز" في تورينو، في مشهد قلما يحدث من جماهير البيانكونيري مع لاعبيها.