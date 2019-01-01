رجل رائع ورجل مخيب | يوفنتوس وساسوولو

من تألق ومن خيب الآمال؟

انتهت مباراة يوفنتوس وساسولو مساء الأحد بالجولة الرابعة عشر من السيري آ بنتيجة التعادل بهدفين لكل جانب بعد مباراة مثيرة بين الطرفين.

المباراة شهدت تألق عدد من اللاعبين، وخصوصاً من الضيوف، وإخفاق آخرون من الجانبين في اللقاء المثير، فمن كان الأفضل ومن خيب الآمال؟

رجل رائع - جيريمي بوجا

المهاجم الإيفواري مرة أخرى واصل التألق مع النيروفيردي، والذي يلعب معه معاراً من صفوف تشيلسي، وبهذه العروض قد يعود قريباً لناديه الأصلي.

بوجا كان خطراً مستمراً على دفاعات السيدة العجوز، وشكلت سرعته الكبيرة وتوغله من على الأطراف مشاكل عدة للخط الخلفي للبيانكونيري.

سجل هدفاً مميزاً عادل بيه الكفة لفريقه بعد هدوء أعصاب ومهارة كبيرة في وضع الكرة فوق العملاق جيجي بوفون.

رجل مخيب - جيانلويجي بوفون

الحارس المخضرم حصل على فرصة نادرة للمشاركة أساسياً في ظل مطاردته للأرقام القياسية المحلية، ولكن المباراة انقلبت لمعاناة لجيجي.

تلاعب الإيفواري جيريمي بوجا ببوفون بسهولة في لقطة الهدف الأول، ثم كان الخطأ الأكبر في لقطة الهدف الثاني الذي يتحمل الإيطالي فيه المسؤولية كاملة.