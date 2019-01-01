رجل رائع _ رجل مخيب | ويست هام × مانشستر يونايتد

الأفضل والأسوأ في مباراة مانشستر يونايتد وويست هام

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح ويست هام في خطف فوزاً ثميناً على حساب مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وبعد فوز اليوم وصل المطارق إلى النقطة الـ 11 في المركز الرابع من جدول الدوري، بينما تراجع الشياطين إلى المركز الثامن.

موقع جول يقدم لكم الأفضل والأسوأ في اللقاء.

رجل رائع - يارمولينكو

مهاجم ويست هام، استحق أن يحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه وتسجيله الهدف الأول لفريق.

المهاجم صاحب الـ 29 عاماً، استطاع التسديد على مرمى دي خيا ثلاث مرات، ونجح في صناعة فرصة محققة للتسجيل.

رجل مخيب - فيكتور ليندلوف

جميع لاعبي مانشستر يونايتد، لم يكونوا في يومهم ولكن كان أسوأ ما فيهم هو المدافع فيكتور ليندلوف.

ليندلوف لم يتمكن من إبعاد الكرات الخطرة عن منطقة جزاء فريقه، إلا مرتين فقط طيلة اللقاء، كما أنه لم يتمكن من قطع أي كرة من الخصم في المباراة..