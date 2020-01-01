رجل رائع - رجل مخيب | وست هام وليفربول

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول ووست هام

انتهت مباراة ليفربول امام وست هام بفوز الريدز، بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مباريات الجولة الـ 27 من البريميرليج.

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مباراة الليلة، شهدت سيطرة كبيرة من الريدز وسط تراجع من لاعبي وست هام واعتمادهم على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة جعلتهم يتقدموا بهدفين لهدف.

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سنستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في مباراة الليلة.

رجل رائع ترنت أرنولد

ظهير ليفربول، يواصل تألقه هذا الموسم، وكان له دوراً كبيراً في حصول فريقه على النقاط الثلاث، بعد مستواه في مباراة الليلة.

بالرغم من التراجع الدفاعي الواضح للريدز اليوم، إلا أرنولد عوض هذا بكثافة هجومية، نجح بها في صناعة هدفين الأول كان في الدقيقة التاسعة لفينالدوم الذي سدد الكرة بقوة في الشباك معلناً.

وبعد تأخر ليفربول بهدفين، انتفض أرنولد وقاد الجبهة اليمنى واستطاع صناعة الهدف الثالث لفريق بعد عرضية لماني الذي استغلها ووضعها في الشباك، وكاد الأمر أن يتكرر ويصنع الهدف الثالث الشخصي له في المباراة لولا التسلل الذي تم احتسابه على ماني.

رجل مخيب لوكاس فابيانسكي

حارس وست هام اليوم، أضاع مجهود فريقه بالكامل بعدما تسبب في قلب النتيجة من تقدم إلى تأخر بسبب الأخطاء.

هدف التعادل الذي سجله ليفربول اليوم عن طريق صلاح، مسؤولية الحارس البولندي الذي فشل في السيطرة على الكرة بعدما تصدى لها لتدخل الشباك.