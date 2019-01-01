رجل رائع - رجل مخيب | واتفورد × آرسنال

اختيارات جول لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة واتفورد وآرسنال

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعادل فريق آرسنال اليوم مع نظيره واتفورد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

.المباراة شهدت تحولات عديدة لكن بقي شيء واحد ثابت فيها وكان هو دفاع آرسنال السيء للغاية،

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع – أوباميانج

النجم الجابوني قدم مباراة طيبة للغاية وكان حاسمًا أمام مرمى أصحاب الأرض وقاد المدفعجية لتقدم مبكر في النتيجة بهدفين في أول نصف ساعة.

أوباميانج استمر تأثيره على المباراة بتهديد مستمر على المرمى في كل مرة تواجدت فيها الكرة تحت أقدامه وبمساهمة دفاعية طيبة في بعض الأوقات.

ربما اختفى الأخير مع حلول النصف ساعة الأخيرة في اللقاء لكن كان هذا هو حال الفريق ككل عقب صحوة أصحاب الأرض التي جاءت متأخرة.

رجل مخيب – ديفيد لويز وسوكراتيس

دفاع آرسنال أهدى بدون أي مبالعة نقطة من نقاط المباراة لأصحاب الأرض رغم تقدم الفريق بهدفين نظيفين في وقت مبكر.

لكن لا يمكن أن يشمل نقدنا الظهيرين نيلز وكولاسيناك بالرغم من تحملهما مسؤولية جزئية من هدفي واتفورد إلا انهما كانا السبب في هدفي المدفعجية.

في المقابل لو تحدثنا عن قلبي الدفاع سوكراتيس وديفيد لويز فقد تسبب كل منهما بهدف بشكل مباشر على فريقهما الأول من تمريرة وهدية لأصحاب الأرض والثاني بركلة جزاء غير ضرورية.