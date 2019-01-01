رجل رائع - رجل مخيب | هيلاس فيرونا × ميلان

المهاجم البولندي يواصل التألق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

سجل البولندي كريشتوف بيونتيك هدف الفوز في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – ماتيو موساكيو

مباراة أقرب للمثالية من جانب المدافع الأرجنتيني، الذي نجح في محاولاته الثلاثة للتدخل، بالإضافة إلى 3 اعتراضات للكرة.

موساكيو في طريقة اللعب الجديدة تحت قيادة ماركو جيامباولو، كان ثاني أكثر لاعبي الفريقين استحواذاً على الكرة بنسبة 10% بعد زميله أليسيو رومانيولي.

أيضاً نجح اللاعب في صراع الهوائي الوحيد، ومراوغة وحيدة أيضاً، ولكن المبهر حقاً هو تقديم مدافع لـ4 تمريرات مفتاحية في مباراة واحدة.

رجل مخيب – ماريوش ستيبينسكي

مهاجم يتعرض للطرد بسبب تصرف أعنف من اللازم بعد مضي 20 دقيقة على مباراة فريقه ضد ميلان، التعريف الحرفي للمخيب.

المباراة لم تكن سهلة على ميلان بأي حال حتى بعد الطرد، لم يسجل الروسونيري سوى هدفاً واحداً ومن ركلة جزاء، ما يعني أن ستيبينسكي سهل مهمة فرض الأسلوب الجديد كثيراً على خصمه..