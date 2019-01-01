رجل رائع ورجل مخيب - نيوكاسل ومانشستر سيتي

من كان الأفضل ومن خيب في المباراة؟

انتهت مباراة نيوكاسل مع مانشستر سيتي في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج بنتيجة 2-2 بعد مباراة مثيرة في افتتاح الجولة على ملعب "سينت جيمس بارك".

وشهد افتتاح الجولة الرابعة عشر تألق عدد من اللاعبين من الجانبين، وآخرون أخفقوا وخيبوا آمال الجماهير.

رجل رائع - مارتن دوبرافكا

تصدى لعديد الفرص الخطيرة، وخصوصاً في الشوط الثاني من كيفين دي بروينه وجابريل جيسوس، ليبقى على حظوظ فريقه في المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة منع رحيم ستيرلينج من تسجيل هدف ثالث ببراعة كبيرة، ليخرج بفريقه سالماً من اللقاء، ويخطف نقطة ثمينة.

رجل مخيب - جابريل جيسوس

المهاجم البرازيلي تحصل في اللقاءات الأخيرة على فرصة أن يكون مهاجم سيتي الأساسي في ظل إصابة سيرخيو أجويرو، ولكن مرة أخرى يفشل في استغلال الفرصة وإثبات أحقيته بقيادة هجوم الفريق.

اختفى طوال الشوط الأول وبدا مستسلماً لدفاعات نيوكاسل، وفي الشوط الثاني، تعامل برعونة مع مع الفرص التي أُتحيت له، وحتى لزملائه بسوء التفاهم مع رحيم ستيرلينج.