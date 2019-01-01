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رجل رائع _ رجل مخيب | ميلان ولاتسيو

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تقييم جول للأفضل والأسوأ في سهرة "سان سيرو"

وضع لاتسيو حدًا لمسلسل لعقدته مع ملعب "سان سيرو"، بتحقيق أول انتصار على ميلان على ملعبه ووسط جماهيره للمرة الأولى منذ عام 1989 بنتيجة 2-1، في ختام مواجهات الجولة الـ11 لجنة كرة القدم.

رجل رائع | خواكين كوريا _ لاتسيو

Ismael Bennacer Joaquin Correa Milan Lazio Serie A

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بوجه عام، المباراة كانت ممتعة ومثيرة حتى لحظاتها الأخيرة، وهذا إن دل على شيء فيدل على تألق جُل لاعبي الفريقين، وهذه حقيقة ظهرت في تقديم إسماعيل بن ناصر شهادة اعتماده كلاعب لا غنى عنه في تشكيلة ميلان في قادم المواعيد، وأيضًا زميله رومانيولي أبلى بلاءًا حسنًا وكذلك مهاجم لاتسيو شيرو ايموبيلي قبل خروجه في الشوط الثاني، لكن رجل المباراة هو خواكين، لتأثيره الكبير في نتيجة المباراة.

أولاً تقمص الأرجنتيني دور صانع السعادة باقتدار بإهدار ايموبيلي تمريرة على طبق من فضة سددها الأخير في الألواح الخشبية، قبل أن يستغل الثانية ليسجل الهدف الأول، وفي وقت اللا عودة تقمص دور البطل بتسجيل هدف تأمين الثلاث نقاط، لهذا وقع الاختيار عليه ليكون رجل المباراة.

رجل مخيب | رافائيل لياو _ ميلان

Rafael Leao Milan Serie A

مرة أخرى خيب المهاجم البرازيلي آمال مدربه ستيفانو بيولي ومشجعي ميلان، بتقديم مباراة للنسيان، رغم أن المدرب أشركه في بداية الشوط الثاني على حساب لوكاس باكيتا، ليزيد الضغط على دفاع الضيف العاصمي، لكنه لم يقدم الإضافة المطلوبة منه، حتى في أوقات ضغط ميلان لخطف هدف الثلاث نقاط في منتصف الشوط الثاني، لم يظهر سوى في مرة واحدة في فرصة أهدرها برعونة مبالغ فيها، عكس الصورة التي كان عليها مع ليل في الليج1 الموسم الماضي.

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