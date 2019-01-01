رجل رائع - رجل مخيب | ميلان وبولونيا

نستعرض لكم الأفضل والأسوأ في مباراة ميلان وبولونيا

حقق ميلان فوزاً هاماً، على بولونيا في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في إطار مباريات الجولة الـ 15 من السيري آ.

ميلان واصل نتائجه الجيدة في الدوري الإيطالي تحت قيادة بيولي، ووصل للنقطة 20 وبفارق نقطة وحيدة عن المركز السابع.

سنستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع كريشتوف بيونتيك

مهاجم ميلان البولندي، بدأ في استعاده الحس التهديفي، ونجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه من علامة الجزاء.

سدد بيونتيك على مرمى أصحاب الأرض تسديدتين بخلاف كرة الهدف، وبلغت دقة تمريره 70%.

رجل مخيب ماتيا باني

مدافع بولونيا، لم يكن في يومه خاصة في الشوط الأول، وتسبب في ركلة الجزاء الأولى على فريقه والتي تقدم منها ميلان.

وبخلاف ركلة الجزاء وحصوله على بطاقة صفراء، إلا أنه لم يقم بأي تدخل صحيح خلال المباراة أو يمنع المنافس من التسديد في أي فرصة.