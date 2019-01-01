رجل رائع _ رجل مخيب | ميلان × إنتر

تقييم جول للأفضل والأسوأ في ديربي الغضب

حافظ إنتر على صدارة الدوري الإيطالي بتحقيق العلامة الكاملة في أول 4 جولات، بعد التغلب على غريم المدينة ميلان بهدفين نظيفين في مباراة الديربي التي جرت على ملعب "سان سيرو" مساء اليوم السبت.

رجل رائع | مارسيلو بروزوفيتش _ إنتر

من الصعب جدًا الاتفاق على لاعب بعينه كأفضل لاعب في المباراة بشكل مُطلق، كما شاهدنا كان ديربي مثيرًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهناك أكثر من لاعب قدم أفضل ما لديه من الفريقين، خصوصًا حارس الروسونيري جيجي دونارما، الذي تصدى بمفرده لما لا يقل عن 3 فرص محققة بنسبة 100%، وفي الناحية الأخرى دييجو جودين، أثبت أنه القطعة الثابتة التي كان يحتاجها الإنتر منذ سنوات، أما رجل المباراة من وجهة نظرنا فهو مارسيلو بروزوفيتش، الذي صنع الفارق لكتيبة أنطونيو كونتي في الثلث الأخير من الملعب.

⏱️65 ثانية فقط كانت كافية لتسجيل غرناطة للهدف الأول في برشلونة.



أسرع فريق يسجل في برشلونة منذ عام 2011 😯 pic.twitter.com/iJ3DxjOiDp — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

تفانى بروزوفيتش في الضغط على رباعي دفاع الإنتر من وسط الملعب، وكان موفقًا على مستوى المواجهات المباشرة، وفي الشق الهجومي، كان حلقة الربط بين الوسط وثنائي الهجوم روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز قبل خروجه في آخر ربع ساعة، وفي النهاية كلل مجهوده بتسجيل هدف إنهاء صمود دوناروما.

رجل مخيب | هاكن كالهانجولو _ ميلان

لم يُقدم لاعب الوسط التركي الإضافة التي كان يبحث عنها ماركو جيامباولو لا في الجانب الأيسر ولا في الثلث الأخير من الملعب، كان هاكن يبالغ في الاحتفاظ بالكرة، وأغلب قراراته كانت متأخرة، أمام فريق لا يُعطي منافسيه لحظة للاحتفاظ بالكرة، وهذا ما جعل وسط ميلان يبدو وكأنه في واد وثنائي الهجوم لياو كريستوف بيونتيك في واد، ولو أن الأخير هو الآخر يُمكن اعتباره من رجال المباراة المخيبين، لاستسلامه لمراقبة دييجو جودين.