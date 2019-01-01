رجل رائع _ رجل مخيب | مونتيري وليفربول

اختيار الأفضل والأسوأ في موقعة نصف نهائي مونديال الأندية

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على حساب مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع فلامنجو في المباراة النهائية.

رجل رائع | محمد صلاح _ ليفربول

صحيح لم يمارس هوايته المفضلة بزيارة الشباك، إلا أنه تقمص دور ميسي بامتياز في هذه المباراة، بتمريرات عبقرية بكعب القدم وتحركات في منتهى الذكاء، لفتح مساحة للقادمين من الخلف، كما فعل في تمريرته الحاسمة التي سجل منها نابي كيتا أولى الأهداف.

وفي الدقائق الأخيرة، ساهم في الهدف الثاني، باستعراض مهارته في المراوغة، وفي الأخير مرر الكرة لأرنولد ليرسل العرضية التي قتل بها روبرتو فيرمينو المباراة إكلينيكيًا بهدف التأهل للنهائي قبل دقائق من إطلاق صافرة النهاية.

رجل مخيب | جو جوميز _ ليفربول

كان الحلقة الأضعف في فريق ليفربول اليوم، رغم أنه كان من المفترض أن يعوض غياب قائد الدفاع فيرجيل فان دايك، وشاهدنا معاناته أمام سرعة فونيس وبيزارو، ولولا براعة الحارس أليسون بكير وتصدياته للعديد لأكثر من تصويبة وفرصة محققة، لما أفلت ليفربول من هذه المواجهة، بسبب دفاعه المتهالك بدون فان دايك.