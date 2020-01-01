رجل رائع _ رجل مخيب | مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

تقييم جول للأفضل والأسوأ في موقعة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله مع ولفرهامبتون بدون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ25.

رجل رائع | آرون بيساكا _ مانشستر يونايتد

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قدم المدافع الأيمن الإنجليزي واحدة من أفضل مبارياته، بغلق كل المنافذ أمام دييجو جوتا قبل خروجه في الدقيقة 70، وكان واضحًا أن المدرب نونو سانتو، يركز على ناحية يونايتد اليمنى في الهجمات المرتدة، لكن آرون بيساكا، ظل صامدًا أمام غارات الذئاب من جهته.

أيضًا لاعب وسط الذئاب موتينهو أبلى بلاءًا حسنًا، بخف الضغط على دفاعه باستحواذه الرائع على الكرة، وتمريراته الدقيقة في الهجمات المعاكسة، أضف إلى ذلك أنه قام بدوره الدفاعي على أكمل وجه، بعدم التوقف عن الضغط على فيرنانديز وفريد وبيريرا، بجانب ذلك قدم أكثر من المطلوب منه في الشق الأماني.

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رجل مخيب | أنطوني مارسيال _ مانشستر يونايتد

في غياب ماركوس راشفورد وجلوس جرينوود على مقاعد البدلاء، لم يعط المهاجم الفرنسي أي إضافة ملموسة على مدار الـ90 دقيقة، بمبالغته في انتظار الكرة في الثلث الأخير من الملعب، حتى أنه لم يهدد الحارس روي باتريسيو ولو مرة واحدة، باستثناء لقطة تحايله على الحكم من أجل الحصول على ركلة جزاء، أما غير ذلك، فلم يكن له أي تأثير، في واحدة من أسوأ مبارياته منذ قدومه من موناكو عام 2015.