رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر يونايتد وبرايتون

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

حقق فريق مانشستر يونايتد اليوم الفوز على نظيره برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٢ من البريميرليج.

وشهدت المباراة تقارب كبير في المستويات بين نجوم مانسشتر يونايتد وبرايتون لكن كالعادة هناك من تميز عن الجميع سواء للأفضل أو للأسوأ.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - ماركوس راشفورد

ظهر ماركوس راشفورد بشكل طيب للغاية خلال أحداث المباراة وقدم العديد من اللقطات الفنية المميز كادت إحداها أن تسكن شباك ماتيو راين حارس مرمى برايتون.

راشفورد كان مؤثرًا كذلك على نتيجة المباراة فسجل الهدف الثالث الذي قتل محاولات برايتون للتعادل عقب أن سجل دانك الهدف الوحيد لهم قبلها بدقيقتين فقط.

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وبالرغم من اهداره لفرصة محققة بعدها بدقائق إلا أنه استمر في تقديم اللمحات الفنية الطيبة وقاد فريقه للعودة لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي.

رجل مخيب - ديفي بروبر

وسط الملعب الخاص بفريق برايتون فشل في تقديم أي شيء يذكر طوال المباراة ولم ينجح سواء في الدور الدفاعي أو الهجومي طوال فترة مشاركته.

بروبر حتى سجل في شباك فريقه وكان من أسباب فوز مانشستر يونايتد بالمباراة كما تلقى بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي غير مبرر.

اللاعب تمت مراوغته خمسة مرات في أقل من ٦٠ دقيقة وبالرغم من محاولته قطع الكرة ثمانية مرات لم ينجح سوى في ثلاثة.

كل تلك الأرقام تقول لماذا يجب أن يكون ديفي بروبر هو اللاعب الأسوأ في المباراة بالرغم من مشاركته لأقل من ٦٠ دقيقة.