رجل رائع _ رجل مخيب | مانشستر يونايتد × ليفربول

تقييم الأفضل والأسوأ في الكلاسيكو البريطاني الكبير

تفادى ليفربول الهزيمة الأولى على مستوى البريمرليج هذا الموسم، بتعادله خارج القواعد مع مانشستر يونايتد بهدف للكل، في قمة مواجهات الجولة التاسعة للدوري، والتي جرت على ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الأحد.

رجل رائع | ماركوس راشفورد .. مانشستر يونايتد

فعل راشفورد في كل كرة القدم بالمعنى الحرفي في هذه المباراة، طوال الـ90 دقيقة لم يتوقف عن الضغط على فان دايك ورباعي دفاع الريدز، والأهم من ذلك، حالة الرعب التي صدرها للضيوف بانطلاقاته العنترية، التي شكلت خطورة بالغة على الدفاع والحارس العائد من الإصابة أليسون.

🔴 مورينيو يتلقى التحية من جمهور يونايتد 👏 pic.twitter.com/RE9GQiQppT — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019

وأوفى بوعده بتسجيل هدف فريقه في وقت مناسب، حيث كان أحمر الميرسيسايد قاب قوسين أو أدنى من التسجيل، بعد ضياع فرصة فيرمينو بغرابة داخل منطقة الجزاء، ولو كان في برج حظه، لقتل المباراة في منتصف الشوط الثاني، بالتسديدة التي أطلقها من على حدود منطقة الجزاء، ومرت بمحاذاة القائم بقليل.

رجل مخيب | ديفوك أوريجي .. ليفربول

بالكاد هي المباراة الأسوأ للمهاجم البلجيكي، يكفي أنه لم يشارك في أي فرصة أو محاولة أو حتى تسديدة فوق الألواح الخشبية، لذا بدا وكأن ليفربول كان يلعب بعشرة لاعبين طوال فترة وجوده في الملعب، والتي امتدت لنحو ساعة كاملة، قبل أن يتحسن الأداء بعد استبداله بأليكس تشامبرلين، الذي أعاد الحيوية والنشاط للثلث الأخير من الملعب.