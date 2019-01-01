رجل رائع _ رجل مخيب | مانشستر يونايتد × ليستر سيتي

تقييم جول للأفضل والأسوأ في موقعة الشياطين الحمر والثعالب



استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ ثلاثة أسابيع، بالفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف في مباراتهما معًا التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" بعد عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

رجل رائع | هاري ماجواير .. مانشستر يونايتد

قدم أغلى مدافع في التاريخ مباراة أكثر من رائعة أمام فريقه القديم، لم يتأثر بضغط اللعب أمام رفاقه القدامى، بل تقمص دور قائد دفاع الشياطين الحمر بامتياز، وذلك بُحسن توقعه وقراءته الجيدة لأفكار لاعبي ليستر سيتي في الثلث الأخير من الملعب، ووضح دوره في الشوط الثاني، الذي تعرض فيه اليونايتد لضغط هائل.

وظهرت قيمة ماجواير في هذه المباراة، أو بالأحرى أعطى للفريق ما كان ينقصه في السابق، بعدم تحمل ضغط المنافسين، لكن اليوم، بدا وكأن اليونايتد لديه قيمة كبيرة في الدفاع تمامًا مثل فيرجيل فان دايك في ليفربول، ولا ننسى كذلك الشاب دانييل جيمس، هو الآخر واصل مبارياته الرائعة، ليثبت من جديد أنه صفقة رابحة لليونايتد بكل المقاييس.

رجل مخيب | جيمي فاردي .. ليستر سيتي

لم يمارس هوايته المفضلة بالتألق في المباريات الكبرى، بل كان مختفيًا بشكل مبالغ فيه، خصوصًا في الشوط الثاني، الذي كثف فيه رجال برندان رودجرز ضغطهم لتعويض هدف راشفورد، إلا أنه وجد صعوبة بالغة في إيجاد الكرة أو حتى الاستحواذ عليها في الثلث الأخير من الملعب، وهذا بالكاد ما فوت على الثعالب فرصة العودة للمباراة، كون الفريق كان بحاجة لمهاجم قادر على ترجمة هذه السيطرة لهدف في شباك دي خيا.