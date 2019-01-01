رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان

إليكم رجل رائع وآخر مخيب من موقعة أولد ترافورد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوز تاريخي على أرضية ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فوز فرنسي أول للفريق الباريسي على أرضية الشياطين الحمر، ليضع قدمه مؤقتًا في ربع النهائي.

إليكم رجل رائع وآخر مخيب من موقعة أولد ترافورد

رجل رائع – أنخيل دي ماريا

الأرجنتيني في ظهوره الأول على أرضية ملعب أولد ترافورد، بعد سنوات من رحيله، تعرض للضرب في الشوط الأول فرد في الـ35 دقيقة التالية.

دي ماريا الذي استعاد مكانته عقب إصابة نيمار بعدما أصبح لاعباً في خط وسط الفريق الباريسي، شارك كجناح أيسر اليوم، ليقدم أداء رائع طيلة 81 دقيقة.

صنع 3 فرص محققة، منها هدفي اللقاء، وسدد مرتين على مرمى دي خيا، نسبة تمريرات وصلت إلى 85.2%، مرسلاً 4 عرضيات.

لكن يعاب عليه فقدانه الكرة 13 مرة كأكثر لاعبي الفريق فقدًا للكرة، لكنه قطع الكرة مرتين من الخصم، ويعد ثالث من استعاد الكرة برصيد 5 مرات.

رجل مخيب – بول بوجبا

ليس بسبب الطرد الذي جاء في الدقائق من عمر اللقاء، لكنه قدم وجه مغاير تمامًا عنما قدمه في المباريات السابقة منذ رحيل مورينيو.

الشياطين الحمرعولوا على الفرنسي، وخذلهم، بإنذار في الشوط الأول بدون أي داعي، أظهر بشكل كبير توتره الغير مبرر.

لدينا أمر مهم هُنا 👇



🛑 بول بوجبا يصعب الأمور على سولشاير ويحصل على بطاقة حمراء. pic.twitter.com/SU2cjB2bJc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

صنع فرصتين، وسدد كرة وحيدة المرمى، نسبة تمريرات سلبية للغاية 75.6%، ثاني أكثر لاعب فقداً للكرة من مانشستر برصيد 13 كرة، ومن الأقل استعادة للكرة برصيد 3 مرات، على الرغم من نجاحه في جميع الثنائيات الهوائية في 4 مرات.