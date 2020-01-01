رجل رائع – رجل مخيب | مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تقييم جول للأفضل والأسوأ في ديربي كأس كاراباو

ودع مانشستر يونايتد منافسات كأس كاراباو، رغم فوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف في مباراة إياب الدور نصف النهائي، التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، ليتأهل سيتي إلى النهائي بفوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، ويضرب موعدًا مع أستون فيلا في نهائي "ويمبلي".

رجل رائع | دافيد دي خيا _ مانشستر يونايتد

قدم الحارس الإسباني نسخة السوبر مان المعرفة عنه، بتصديات هوليودية، كما أظهر في ردة فعله في رأسية سيرجيو أجويرو، وكانت أول فرصة في المباراة، ولو سكنت شباكه لما سُئل عن الهدف، لكنه ارتدى قفاز الإجادة، بتقمص دور البطل للحفاظ على نظافة شباكه، في واحدة من أكثر المباريات التي تعرض فيها مانشستر يونايتد لاختبارات على المرمى، ربما من سنوات.

رجل مخيب | رحيم ستيرلينج _ مانشستر سيتي

بالغ رحيم في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى دي خيا، والأمر لم لا يتعلق بسوء الحظ أكثر من الاستعراض لحد الاستهتار بالمنافس، وشاهدنا كيف قهر المشجعين في فرصتين في الشوط الثاني، فضل خلالهما الحل الفردي والبحث عن هدف يوثق في مقاطع "يوتيوب"، بدلا تأكيد الكرة في الشباك، لتعانده الكرة في المرتين، لذا استحق

أن يكون الرجل المخيب، رغم ما فعله ماتيتش، بحصوله على بطاقة حمراء، قضت تمامًا على أمل فريقه في خطف التأهل بهدف ثان في آخر الدقائق.