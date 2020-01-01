رجل رائع - رجل مخيب: مانشستر سيتي وليستر سيتي

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي..

عاد مانشستر سيتي من ملعب كينج باور بانتصار مثير خطفه في الدقائق الأخيرة من ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كبيرة كانت من دفاع ليستر سيتي، بينما قدّمت كتيبة بيب جوارديولا مباراة مميزة للغاية على الصعيد الهجومي على وجه التحديد.

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الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

رجل رائع: كاسبر شمايكل - ليستر سيتي

على الرغم من الهزيمة التي مُنيّ بها فريقه في نهاية المطاف، لكن قدّم شمايكل مباراة من طراز عالمي بأتم معاني الكلمة، حيث كان سدًا منيعًا لهجمات السيتي ووقف حائلًا أمام إنهاء المباراة منذ أول دقائقها.

بخلاف تصديه لركلة جزاء أجويرو بمهارته المميزة، تصدى شمايكل لعدد كبير من فرص السيتي وآخرها انفراد أجويرو أيضًا، وبالطبع فإنه لا يتحمل مسؤولية الهدف الذي دخل شباكه في اللحظات الأخيرة.

يمكن القول أن الحارس الدنماركي لم يستحق أن يخرج مهزومًا بعد ما قدمه من تصديات إعجازية اليوم، فقد كان الرجل الأبرز على الإطلاق في المباراة.

رجل مخيب: سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي

كان أجويرو هو الرجل المخيب بكل وضوح، فالدولي الأرجنتيني عمد على إضاعة عدد كبير من الفرص السهلة، كما أضاع ركلة الجزاء برعونة لم تكن متوقعة على الإطلاق منه.

بمجرد أن نزل جابريل جيسوس إلى الملعب وشعر الجميع بالفارق الذي حدث في هجوم السيتي مذ تلك اللحظة، وهو ما يبرز أن أجويرو كان نقطة من نقاط إضاعة الفرص والجهد الوافر لخط هجوم كتيبة جوارديولا بشكل عام.

لا يجب الإغفال أيضًا عن أن جيمي فاردي واصل التراجع بصورة غريبة للغاية، فمباراة سلبية ورعونة في الإنهاء في أكثر من مناسبة، ليكون أيضًا من الرجل المخيبين في هذه المباراة.

