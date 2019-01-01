رجل رائع × رجل مخيب | مانشستر سيتي وليستر سيتي

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة سبت البريميرليج

حسم مانشستر سيتي قمة مواجهات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، بافتراس ثعالب ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" مساء اليوم السبت.

رجل رائع | رياض محرز _ مانشستر سيتي

صحيح المحارب جيمي فاردي قدم نسخة شبه مثالية لرأس الحربة الذي يحلم به أي مدير فني في العالم، إلا أن محارب الصحراء، استحق أن يكون رجل هذه القمة، بفضل إبداعه وتأثيره في الأوقات الحاسمة، ولاحظنا كيف صنع الفارق في أول نصف ساعة، وبالأخص في الدقائق التي سبقت هدف ليستر وبعده.

تقمص محرز دور "سانتا كلوز" في أول نصف الساعة، بوضع كرة على طبق من فضة أمام جابرييل جيسوس على خط منطقة الست ياردات، لكنه لم يستغلها، وأيضًا قدم تمريرة حريرية لكيفن دي بروينه، سددها الأخير في الألواح الخشبية، وفي المرة الثالثة قرر الاعتماد على نفسه، وحسنًا فعل بتسجيل هدف التعادل، الذي أنقذ السيتي من اللعب تحت ضغط فيما تبقى من الشوط الأول، وكذا فتح الطريق لتسجيل الثاني والثالث.

رجل مخيب | كاجلار سويونكو _ ليستر سيتي

رغم أن المدافع التركي الشاب يعتبر صمام الأمان الحقيقي لفريق المدرب برندان رودجرز، لكنه اليوم قدم واحدة من أقل مبارياته هذا الموسم، ووضح ذلك من خلال قلة تركيزه في مراقبة جابريل جيسوس، الذي لولا غياب التوفيق عنه بجانب تألق كاسبر شمايكل، لخرج من المباراة بأكثر من هدف، لعدم وجود مراقب حقيقي له داخل مربع العمليات.

أضف إلى ذلك أن كاجلار وضع نفسه تحت الضغط في وقت مبكر، لأسلوبه الخشن الذي كلفه الحصول على بطاقة صفراء في أول نصف ساعة، ما أجبره على اللعب بقلق وخوف لتفادي الحصول على بطاقة ثانية ومن ثم الطرد، وما زاد الطين بلة سوء طالعه بتسببه في تحويل تسديدة محرز إلى هدف التعديل للسيتي.