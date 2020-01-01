رجل رائع - رجل مخيب: مانشستر سيتي وأستون فيلا

تعرف على الرجل الرائع والمخيب لنهائي كأس كاراباو بين السيتي وأستون فيلا..

أكمل بيب جوارديولا سلسلة النجاحات مع مانشستر سيتي، واستطاع أن يُتوّج بلقب كأس كاراباو بعد الفوز في النهائي على أستون فيلا بهدفين لهدف على ملعب ويمبلي.

أستون فيلا ورغم الفوارق الكبيرة في المستوى لكن لاعبيه قدموا مباراة غاية في الاستبسال، إلا أن هذا لم يكن شفيعًا لهم أمام الإمكانات العالية التي يتمتع بها لاعبو السيتي.

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الآن نتعرف سويًا على الرجل الرائع والمخيب لهذه المباراة..

رجل رائع: فيل فودين - مانشستر سيتي

قدّم فودين مباراة أكثر من رائعة وكان اللاعب الأبرز على الإطلاق في كتيبة بيب جوارديولا بالمناصفة مع رودريجو، حيث كان المصدر الأول للخطورة وشكّل جبهة كانت بمثابة الكابوس على أستون فيلا.

برهن الإنجليزي الواعد على إمكاناته الكبيرة بما قدمه من مهارات كانت من أهم أسباب فوز السيتي بالمباراة والتتويج باللقب، ولا يجب الإغفال أيضًا عن رودري، الذي كان بمثابة رمانة الميزان في منتصف ملعب السيتزنز.

في الوقت نفسه فعلي ساماتا قدّم مباراة جيدة من طرف أستون فيلا، ناهيك عن دفاع الفيلا الذي كان كل لاعبيه أبطال رغم فوارق المستوى، يجب حقًا الإشادة بما قدموه وأنهم جعلوا المباراة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة.

رجل مخيب: جاك جريليتش - أستون فيلا

الآمال كُلها كانت معقودة على جريليتش بعد الموسم الكبير الذي يُقدمه وجعله محط أنظار أندية إنجلترا الكبيرة، لكنه اليوم كان مخيبًا للآمال بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

من أهم ما يميز جريليتش تمريراته الحاسمة وتحركاته الفطنة ممزوجة بمهارته الفريدة والتي تنقل فريقه من الدفاع إلى الهجوم وتصنع الخطورة في لحظات، لكن كل هذا لم يتواجد اليوم، وكان عبئًا على هجوم فريقه بوضوح شديد.

