رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × ليفربول

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم مانشستر سيتي لقب كأس الخيرية، على حساب ليفربول بعد الفوز عليه بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

المباراة كانت سجالاً بين الفريقين، وتقاسم الطرفان فيها السيطرة بين الشوطين الأول والثاني، وأضاع لاعبو مانشستر سيتي الكثير في الشوط الأول، بينما سيطر لاعبو الريدز على أجواء الشوط الثاني.

نستعرض معاً بشكل سريع، اختيارات جول للأفضل والأسوأ في اللقاء.

رجل رائع - برافو

الحارس التشيلي تألق بشكل كبير، في الوقت الأصلي للقاء، وفي الركلات الترجيحية ونجح في قيادة فريقه لتحقيق اللقب.

في الشوط الثاني، منع برافو الكثير من الكرات في الشوط الثاني، ونجح في التصدي إلى ركلة الجزاء الثانية لليفربول، والتي نفذها فينالدوم.

رجل مخيب – ارنولد

ظهير ليفربول، لم يكن في يومه، وكان الحلقة الأضعف في دفاع ليفربول خاصة في الشوط الأول، واستغلها لاعبو مانشستر سيتي في اللعب خلفه، وتهديد مرمى أليسون في أكثر من مرة.