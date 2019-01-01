رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × تشيلسي

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في الهزيمة القاسية للبلوز التاريخية.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أسقط مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي، بسداسية نظيفة، في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود لمزاحمة ليفربول على صدارة الدوري.

هزيمة قاسية للبلوز، قد تجعلك تتأكد إذا كانت نفس الأسماء الأساسية وهل هذا الفريق الذي فاز الجولة الماضية بخماسية نظيفة أم لا.

قطار سيتي لا يتوقف وتلك المرة دهس تشيلسي، وقتل أحلام ساري وجعل موقفه في محل شك، بالاستمرار على رأس الإدارة الفنية للبلوز.

مباراة ثأر فيها السيتيزين من خسارتهم الأولى في الدوري الإنجليزي والتي كبّدها لهم البلوز في الدور الأول.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في الهزيمة القاسية للبلوز التاريخية.

رجل رائع – سيرخيو أجويرو

بكل تأكيد عندما تسجل هاتريك ثاني في جولتين متتاليتين، أمام فريقين من التوب 6، وتدشن أسمك وسط الكبار، لابد من أن تحصد لقب رجل المباراة.

الأرجنتيني يواصل الاستفاقة الفنية الرائعة له في 2019، أهدر هدف محقق في الدقيقة الرابعة، لكنه عاد وسجل هدفين في الشوط الأول بطريقة رائعة.

تصدت العارضة لرأسيته في الشوط الثاني، فسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه من ركلة جزاء، حيث قضى 65 دقيقة في أرضية الملعب.

نسبة تمريرات صحيحة 89.5% 3 أهداف من 6 تسديدات على مرمى الخصم، حصل على 3 أخطاء، فاز في التحامين هوائيين.

رجل مخيب – روس باركلي

متوسط الميدان الإنجليزي، أعطى مانشستر سيتي مفتاح اللقاء، عندما أعاد الكرة برأسه ليسجل منها أجويرو الهدف الثالث.

قتل المباراة بكل سهولة بعد مرور 18 دقيقة، وانهى دور زملائه بشكل مبكر، تسديدان على المرمى لكن دون أن تكون أحدهما بين الثلاث خشبات، صنع فرصة للتسجيل.

لكنه لم يكمل سوى 52 دقيقة من عمر اللقاء، ليحل بدلاً منه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 91.2%.

فقد الكرة 5 مرات، كواحد من أقل لاعبي الوسط، بعد كانتي 11، جورجينيو 10.