رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × تشيلسي

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

توّج مانشستر سيتي بثاني ألقابه على التوالي بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، بعدما تفوق على تشيلسي بفضل ركلات الترجيح.

لقب ثاني للسيتيزين على حساب البلوز، هو ثاني على التوالي الموسم الجاري، بعد لقب الدرع الخيرية بداية الموسم.

وإليكم رجل رائع وآخر مخيب في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

رجل رائع – إدين هازارد

النجم البلجيكي أظهر قوته وتأثيره على أداء تشيلسي في لقاء اليوم، خاصة عندما يكون في كامل تركيزه في مباراة مثل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

البلجيكي سدد كرة وحيدة، وصنع فرصة محققة لكنه كان عبئًا ثقيلاً على قلب دفاعات سيتي.

فحصل على 5 أخطاء لصالحه جراء تدخلاتهم القوية عليه، كأكثر من حصل على أخطاء من البلوز.

ومع الغياب الهجومي القوي للفريق وصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 65%، مع تواجده في مركز الجناح الوهمي.

لكنه كان أكثر من فقد الكرة برصيد 18 مرة لصالح السيتي، مقابل استعادة الكرة في 5 مرات متساويًا مع ويليان.

رجل مخيب – كايل واكر

الظهير الأيمن الإنجليزي، يواصل أداءه المتراجع في الأونة الأخيرة، وتأكد الأمر أكثر مع خروج إيمريك لابورت في الشوط الثاني.

الإنجليزي رغم كونه أكثر من استعاد الكرة من الخصم برصيد 9 مرات، غلا أنه كان من الأكثر فقداناً لها برصيد 16 مرة.

في الثنائيات فاز فقط في 3 من أصل 6، وأرسل عرضية واحدة فقط صحيحة من أصل 2، ووصلت نسبة تمريراته إلى 86.6%.

إلا أن لعب البلوز كان يميل أكثر لناحية اللاعب وحاول ويليان وهازارد في أكثر من موقف الاستحواذ الكرة من جبهته رغم نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.