رجل رائع - رجل مخيب |مانشستر سيتي × أتالانتا

الأفضل والأسوأ في فوز ساحق لسيتي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نجح مانشستر سيتي في إضافة 3 نقاط جديدة لرصيده بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي 5/1 بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

الأسبقية كانت عن طريق مالينوفسكي للضيوف من ركلة جزاء، قبل أن يرد سيتي بخماسية أحرزها منها سيرجيو أجويرو هدفين ورحيم سترلينج ثلاثية.

رجل رائع - رحيم سترلينج

بغض النظر عن تسجيله ثلاثية، إلا أن النجم الإنجليزي كان الأفضل من ناحية الأداء والمستوى في كل الجوانب.

سترلينج أزعج دفاعات أتالانتا باستمرار منذ الدقائق الأولى، صنع الأول لأجويرو وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها الأرجنتيني الهدف الثاني.

كل لقطة يظهر فيها الدولي الإنجليزي، كان يهتز ويرتبك دفاع أتالانتا بشكل واضح، في الوقت الذي كانت فيه جبهة رياض محرز شبه معطلة.

الهاتريك الذي أحرزه سترلينج لم يكن سوى تتويجاً على مجهوداته، ليسرق الأضواء ويؤكد عودته بقوة بعد فترة من التعثر.

رجل مخيب - جوسيت إيليشيتش

أداء محبط جداً من المهاجم السلوفيني، حيث كان يمكنه تصحيح الأوضاع لفريقه أكثر من مرة قبل اتساع الفارق.

تسبب في لعبه الفردي وعدم التمرير والالتزام باللعب الجماعي، في ضياع العديد من الفرص السانحة أمام مرمى سيتي.

الشكل الذي ظهر به إيليشيتش دفع مدربه جيان بييرو جاسبيريني في استبداله بالدقيقة 72 بعد فوات الأوان.