رجل رائع – رجل مخيب | ليفربول وولفرهامبتون

تقييم الأفضل والأسوأ في ختام مباريات الجولة 24 من البريميرليج

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز صعب على ولفرهامبتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو معقل الذئاب.

رجل رائع | أداما تراوري – ولفرهامبتون

واصل أداما تراوري جناح فريق ولفرهامبتون تقديم أداءه الرائع هذا الموسم أمام الفرق الكبيرة، بعد نجاحه في إزعاج دفاع ليفربول تمثيله خطورة كبيرة عليهم.

تراوري نجح اليوم في المراوغة 6 مرات جميعهم تموا بشكل صحيح، ليفشل لاعبو ليفربول في قطع الكرة من أقدامه.

الكشف عن تفاصيل إصابة ماني أمام ولفرهامبتون

وصنع تراوري هدف فريقه بعد عرضية أكثر من رائعة من الجانب الأيسر لليفربول، ليضعها خيمينيز برأسه في المرمى.

أيضاَ كان من الممكن أن يتم اختيار جوردان هندرسون قائد ليفربول كأفضل لاعب بعد تسجيله هدف ومشاركته في هدف الفوز، ولكن أداء تراوري الاستثنائي والمستمر في المباريات الأخيرة جعله الأفضل.

رجل مخيب | أندرو روبرتسون

الظهير الأيسر واصل مستواه المتواضع في المباريات الأخيرة لصالح ليفربول، وتسبب عدم تركيزه اليوم في خطورة كبيرة على مرمى ليفربول.

الأسكتلندي فشل اليوم في إرسال أي كرة عرضية صحيحة على المرمى، ونجح ولفرهامبتون من تسجيل هدف التعادل من الجبهة اليسرى لليفربول، ليواصل اللاعب أداءه المخيب للآمال في المباريات الأخيرة.

وعرض روبرتسون نفسه للطرد عدة مرات اليوم بعرقلته للاعب أداما تراوري بعد فشله في التعامل مع سرعته في الجانب الأيسر، وحصوله على التقييم الأقل بين لاعبي ليفربول اليوم.