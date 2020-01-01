رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول ومانشستر يونايتد

الأفضل والأسوأ في كلاسيكو الكرة الإنجليزية

استطاع ليفربول، التغلب على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في قمة الجولة الـ 23 من البريمرليج ليواصل، التربع وحيداً عن جدول الدوري.

مباراة الليلة، شهدت تألقاً كبيراً من لاعبي الريدز على أرضهم ووسط جماهيرهم ليقتربوا أكثر من تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ 30 عاماً.

نستعرض معاً في التقرير التالي، الأفضل والأسوأ في اللقاء.

رجل مخيب هاري ماجواير

أغلي مدافع في العالم في اليوم، لم يكن في حالته مع الشياطين الحمر، وفشل في التصدي لهجمات الريدز، وتأخره في الارتقاء مع فان دايك في الشوط الأول تسبب في استقبال فريقه الهدف الأول.

ماجواير اليوم فشل في دوره كقائد لدفاع مانشستر يونايتد، وبالرغم من طوفان هجمات الريدز إلا أن المدافع الإنجليزي لم يتصدى إلا لتسديدة واحدة فقط طيلة الـ 90 دقيقة من المباراة.

رجل رائع فيرجيل فان دايك

كعادته، يقدم المدافع الهولندي مستويات مميزة، جعلته من أفضل اللاعبين في الملعب اليوم، بالإضافة إلى الهدف الذي سجله برأسه اليوم.

بعد استفاقة مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، نجح فان دايك في تكوين حائط صد كبير لهجمات الضيوف، وحافظ مع زملائه على نظافة الشباك، المدافع الهولندي وحده نجح في إبعاد ثمان كرات من منطقة جزاء فريقه.

واستطاع فان دايك القيام بتدخلين على لاعبي مانشستر، بالإضافة إلى عرقلة ناجحة أبعدها منها خطورة، وعلى صعيد التمريرات وصلت دقة تمريرات المدافع الهولندي إلى 87%.