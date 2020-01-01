دوري أبطال أوروبا

رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول وأتليتكو مدريد

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جول يستعرض لكم الأفضل والأسوأ في المباراة

ودع فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي البطولة من ثمن النهائي بالفوز على ليفربول بثلاثية مقابل هدفين على أرض ملعب أنفيلد.

 

أتليتكو مدريد أصبح أول فريق يفوز على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ أكثر من 24 مباراة متتالية، ليخرج الريدز من البطولة بسيناريو سيء.

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    رجل رائع | يان أوبلاك – أتليتكو مدريد

    Jan Oblak Atletico Madrid

    يعتبر الحارس السلوفيني يان أوبلاك هو أفضل لاعب في المباراة حيث نجح في التصدي لأكثر من 7 أهداف محققة لفريق ليفربول.

    أوبلاك كان هو مصدر قوة أتليتكو مدريد اليوم والسبب في فوز الفريق اليوم بعد التأخر مرتين في النتيجة.

    أوبلاك لم يكن هو الوحيد المتألق اليوم، ولكن بالرغم من الخروج فأن اللاعب المصري محمد قدم واحد من أفضل مبارياته ولكن التسجيل هو ما كان ينقصه اليوم.

     

    رجل مخيب | أدريان – ليفربول

    Adrian Liverpool 2019-20

    بكل تأكيد الرجل المخيب في مباراة ليفربول اليوم كان السبب في الخسارة اليوم بعد أن تسبب بشكل مباشر في هدفين في شباك ليفربول.

    ليكون بديل الحارس البرازيلي أليسون بيكر هو السبب في توديع الفريق البطولة بعد أن توج بها الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا،

    أدريان سدد عليه لاعبو أتليتكو مدريد اليوم 6 تسديدات دخل منهم 3 في مرماه أي نصف التسديدات فشل في التعامل معها.

     

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