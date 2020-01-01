رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول وأتليتكو مدريد

جول يستعرض لكم الأفضل والأسوأ في المباراة

ودع فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي البطولة من ثمن النهائي بالفوز على ليفربول بثلاثية مقابل هدفين على أرض ملعب أنفيلد.

أتليتكو مدريد أصبح أول فريق يفوز على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ أكثر من 24 مباراة متتالية، ليخرج الريدز من البطولة بسيناريو سيء.

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ولكن من يا تُرى كان الأفضل والأسوأ في ليلة خروج البطل من دوري أبطال أوروبا؟

رجل رائع | يان أوبلاك – أتليتكو مدريد

يعتبر الحارس السلوفيني يان أوبلاك هو أفضل لاعب في المباراة حيث نجح في التصدي لأكثر من 7 أهداف محققة لفريق ليفربول.

أوبلاك كان هو مصدر قوة أتليتكو مدريد اليوم والسبب في فوز الفريق اليوم بعد التأخر مرتين في النتيجة.

أوبلاك لم يكن هو الوحيد المتألق اليوم، ولكن بالرغم من الخروج فأن اللاعب المصري محمد قدم واحد من أفضل مبارياته ولكن التسجيل هو ما كان ينقصه اليوم.

رجل مخيب | أدريان – ليفربول

بكل تأكيد الرجل المخيب في مباراة ليفربول اليوم كان السبب في الخسارة اليوم بعد أن تسبب بشكل مباشر في هدفين في شباك ليفربول.

ليكون بديل الحارس البرازيلي أليسون بيكر هو السبب في توديع الفريق البطولة بعد أن توج بها الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا،

أدريان سدد عليه لاعبو أتليتكو مدريد اليوم 6 تسديدات دخل منهم 3 في مرماه أي نصف التسديدات فشل في التعامل معها.