رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × آرسنال

اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال قمة الجولة الثالثة من البريميرليج بين ليفربول وآرسنال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نجح ليفربول في تحقيق انتصار هام وعريض على حساب آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليعزز صدارته للبريميرليج بانتصاره الثالث تواليًا.

وكان آرسنال ندًا قويًا لليفربول حتى تلقى الهدف الأول عبر جويل ماتيب، ومنذ تلقيه الهدف انكشفت العيوب وظهرت الأخطاء الدفاعية ونجح ليفربول في فرض سيطرته المطلقة.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال قمة الجولة الثالثة للبريميرليج.

رجل رائع – محمد صلاح

تألق الفرعون المصري محمد صلاح ونجح في تقديم سهرة رائعة بالنسبة لعشاق ليفربول من خلال المباراة الكبيرة التي قدمها أمام الجانرز.

وظل صلاح تحت الرقابة طيلة الشوط الأول، قبل أن يعود في شوط المباراة الثاني ويتسبب في ركلة جزاء يتحصل عليها هو ويسددها بطريقة أكثر من رائعة مسجلًا هدف فريقه الثاني.

ولم يتوقف الملك المصري عند ذلك الحد، بل أنه سجل هدفًا رائعًا بعد مراوغة مميزة لدافيد لويز وترويض للكرة من وسط الملعب وحتى منقطة الجزاء، ليضعها ببراعة في شباك لينو على طريقته الخاصة.

ويعد هذا الأداء الكبير من صلاح ضد آرسنال اعتياديًا، حيث شارك الفرعون في 7 أهداف في شباك آرسنال منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا.

ورفع صلاح رصيده إلى 3 أهداف على سلم ترتيب هدافي البريميرليج خلف بوكي هداف البطولة بخمسة أهداف ورحيم ستيرلينج الذي سجل أربعة أهداف حتى الآن.

ويسعى صلاح للتويج بلقب الهداف للبريميرليج للمرة الثالثة على التوالي ليواصل تحطيم الأرقام القياسية التي لم يتركها لحالها منذ انضمامه إلى الريدز.

رجل مخيب – دافيد لويز

قدم دافيد لويز واحدة من أسوأ مبارياته في المطلق، ليكشف عن نقاط ضعفه التي تخوف منها الجميع يوم إعلان انتقاله إلى صفوف آرسنال.

وغاب لويز عن مركزه في التغطية على ماتيب في لقطة الهدف الأول الذي سجله النجم الكاميروني من رأسية بعد ركنية نفذها ترينت أليكساندر أرنولد.

وفي شوط المباراة الثاني تفنن لويز في إغراق فريقه، ليتسبب في ركلة جزاء كوميدية بعد جذب من القميص لمحمد صلاح الذي سجل ركلة الجزاء التي تحصل عليها.

ومن خلال تهوره في لقطة الهدف الثالث، باع لويز نفسه لصلاح لكي يراوغه بأسهل طريقة ممكنة وينطلق نحو المرمى ليسجل الهدف الثالث ويقتل المباراة تمامًا.

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ولا تعتبر هذه اللقطات جديدة على دافيد لويز، حيث أنه لاعب مميز في كثير من النقاط الأخرى، ولكن فيما يتعلق بمركزه كقلب دفاع فإن التحفظات أكثر بكثير من الطبيعي.