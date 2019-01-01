الدوري الإسباني

رجل رائع - رجل مخيب | ليفانتي وبرشلونة

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال مباراة ليفانتي وبرشلونة

نجح نادي ليفانتي في تحقيق انتصار هام ومفاجأة كبرى حين أسقط ضيفه برشلونة متصدر الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هداف واحد.

وبهذه الخسارة أعطى برشلونة فرصة ذهبية لغريمه التقليدي ريال مدريد من أجل الحصول على صدارة الليجا في حال نجح في الفوز على ريال بيتيس الليلة.

اختيارات المحررين

 

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

 

رجل رائع – نيمانيا رادوخا

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نجح نيمانيا رادوخا في تقديم مباراة مثالية، وذلك الوقت الذي كان فيه لاعبو ليفانتي في يومهم وقدموا جميعًا مباراة مميزة أمام الضيف الثقيل برشلونة.

وصنع رادوخا الهدف الأول عبر إعطاء التمريرة المفتاحية إلى كامبانيا، والذي ترجم عملًا هجوميًا منظمًا في شباك الحارس تير شتيجن.

وساهم رادوخا في صناعة الهدف الثاني والذي سجله بورخا مايورال، أحد أخطر وأفضل لاعبي المباراة اليوم والذي صنع خطورة كبيرة بتحركاته داخل منطقة الجزاء وخارجها.

بينما تكفل رادوخا نفسه بتسجيل هدف المباراة الثالث بطريقة رائعة لينهي المباراة إكلنيكيًا ليسدل الستار على حفل أهداف ليفانتي في شباك برشلونة.

كل ذلك فضلًا عن تحركاته ومساهمته الهجومية والدفاعية طوال الـ 90 دقيقة، ليستحق وعن جدارة الاختيار كرجل رائع عن مواجهة اليوم.

 

رجل مخيب – جيرارد بيكيه

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لعب جيرارد بيكيه مباراة سيئة جديدة تضاف إلى المباريات التي لم يظهر فيها بشكل جيد خلال الموسم الحالي سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وتعددت أخطاء جيرارد بيكيه في التمركز والتمرير والتي كلفت برشلونة خسارة الاستحواذ في مرات عديدة، وتسبب سوء التمرز كذلك في وصول ليفانتي إلى المرمى في مناسبات عديدة.

وتحصل بيكيه على بطاقة صفراء بعد تدخل متهور، ليكمل به حفنة قرارته الخاطئة، ويستحق على إثر ذلك اختياره كرجل مخيب عن مواجهة اليوم.  

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يذكر أن لويس سواريز قد خرج من المباراة مصابًا في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول، ليحل كارلوس بيريز بدلًا منه. 

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