رجل رائع - رجل مخيب | ليفانتي × ريال مدريد

تغلب ريال مدريد على ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة عصيبة ومثيرة للجدل، شهدت ركلتي جزاء وحالتي طرد.

جاء ذلك بهدفي كريم بنزيما وجاريث بيل من ركلتي جزاء في الدقيقتين 43 و78، مقابل هدف روجر مارتي في الدقيقة 60.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - كاسيميرو

بصرف النظر تماماً عن ركلة الجزاء التي تحصل عليها وأتى منها الهدف الثاني، كان البرازيلي نقطة هامة في المباراة بـ5 تدخلات ناجحة من أصل 7 و3 اعتراضات للكرة، في وقت كان دفاع الميرينجي بحالة يرثى لها.

كان بنزيما أيضاً هو النقطة الأبرز في هجوم الريال كالعادة، فيما قدم روجر مارتي مهاجم ليفانتي مباراة مميزة للغاية بكرتين في العارضة.

رجل مخيب - ناتشو

دفاع الريال كما أوضحنا كان بحالة سيئة بالفعل في المباراة، نال الرجل إنذاراً في الدقيقة 28 ليكلفه الغياب عن الكلاسيكو المقبل بتراكم الإنذارات..

ولكنه لسبب ما قرر ضمان الأمر عملياً فتلقى البطاقة الحمراء وودع الملعب في الدقيقة 86.