رجل رائع - رجل مخيب | لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس

الأفضل والأسوأ في انتصار يوفنتوس القاتل على نظيره الروسي

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي، في اقتناص فوزاً ثميناً على مضيفه الروسي لوكوموتيف موسكو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يوفي بدأ بالتسجيل عن طريق الويلزي آرون رامسي في الدقيقة الثالثة، بينما عادل لوكوموتيف النتيجة بهدف أليكسي ميرانتشوك بالدقيقة 12، ليسجل دوجلاس كوستا هدف الفوز للضيوف في الوقت القاتل.

رجل رائع - ميرانتشوك

أداء مميز جداً من لاعب وسط لوكوموتيف موسكو، حيث كان من أهم الأسباب في كل هجمة وخطورة يتم تشكيلها على الضيوف.

نجم الفريق الروسي نجح في معادلة النتيجة واقترب من منح فريقه نقطة غالية، وكان على وشك تسجيل هدف آخر لولا تدخل القائم.

تمكن ميرانتشوك من القيام بـ3 مراوغات ناجحة، وسدد 6 كرات على مرمى يوفنتوس وقام بقطع كرتين.

رجل مخيب - كريستيانو رونالدو

أداء مميز جداً من لاعب وسط لوكوموتيف موسكو، حيث كان من أهم الأسباب في كل هجمة وخطورة يتم تشكيلها على الضيوف.

واحدة من أسوأ المشاركات للنجم البرتغالي في الفترة الأخيرة، بفشله التام في الهروب من الرقابة وصناعة الفارق كالمعتاد.

هبوط مستوى رونالدو وغياب التركيز عنه، دفع المدرب ماوريسيو ساري لاستبداله في الدقيقة 81.