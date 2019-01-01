رجل رائع - رجل مخيب | كوت ديفوار × مالي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الربع نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، بعد الفوز على مالي بهدف دون رد.

وبذلك يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الجزائر، في دور الربع نهائي بكأس الأمم الإفريقية، على ملعب ستاد السويس، مساء يوم الخميس المقب.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة

رجل رائع – ويلفريد زاها

واصل ويلفريد زاها تألقه مع منتخب كوت ديفوار خلال كأس أمم أفريقيا، حيث لعب دورًا كبيرًا في كل انتصارات منتخب بلاده.

وسجل زاها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر اللقاء، ليحسم الأمور في الوقت الأصلي.

وكان زاها أنشط لاعبي الفريق من خلال تحركاته خلال شوطي المباراة، حيث قدم مباراة كبيرة استحق عليها لقب الأفضل.

رجل مخيب – نيكولاس بيبي

على الرغم من كونه أفضل لاعبي المنتخب بالنسبة لكثيرين قبل بداية البطولة، إلا أن ما قدمه خلال المنافسات كان أفقل من التوقعات.

ولم ينجح بيبي في تقديم أداء كبيرًا خلال منافسات دور المجموعات، وذلك بعد موسم خرافي قدمه بقميص نادي ليل الفرنسي.



أمم إفريقيا - كوت ديفوار تضرب موعدًا مع الجزائر بالفوز على مالي



وشهد شوط المباراة الثاني خروج بيبي من أجل تنشيط الجانب الهجومي، حيث كان أول خيارات التبديل بالنسبة للمدرب.