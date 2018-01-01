رجل رائع - رجل مخيب | كريستال بالاس × تشيلسي

مباراة كبيرة قدمها اللاعب الفرنسي نجولو كانتي أمام كريستال بالاس وسجل هدف فريقه تشيلسي الوحيد وجاء بالثلاث نقاط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق تشيلسي فوزًا هامًا على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

الفوز جاء عن طريق هدف وحيد سجله الفرنسي نجولو كانتي لاعب ليستر سيتي السابق وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين قبل محمد صلاح.

في الأسطر المقبلة سنرصد لكم خيارتنا لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

ملك الغطس والأفضل في البريميرليج - ردود أفعال مجنونة على أداء صلاح ضد أرسنال

رجل رائع – نجولو كانتي

نجم وسط ملعب تشيلسي كان الأفضل في المباراة حتى قبل أن يسجل الهدف الوحيد في الـ 90 دقيقة كاملة بأداء أكثر من مميز.

نسبة دقة تمريرات كانتي وصلت لحوالي 98% بعد أن تجاوز بنهاية المباراة الـ 70 تمريرة صحيحة كواحد من أفضل نجوم الفريق، والأفضل على الاطلاق في الملعب فيما يتعلق بنسبة التمريرات الصحيحة.

حتى في استرجاع الكرة ورغم الأدوار الهجومية الإضافية التي يقوم بها كانتي تحت قيادة ماوريزيو ساري الا أنه عاون جورجينيو بشكل واضح في انهاء هجمات خطيرة لأصحاب الأرض قبل حتى أن تبدأ.

تحليل | أرسنال يستعيد "روح فينجر" أمام ليفربول

رجل مخيب – أولفييه جيرو

صاحب الـ 32 عامًا بدأ المباراة أساسيًا على حساب ألفارو موراتا في مركز المهاجم ولم يكن الخيار الأفضل بالنسبة لساري في ذلك المكان أمام كريستال بالاس.

جيرو غادر ملعب المباراة مصابًا مع نهاية المباراة كما دخله بالضبط بدون أي اسهامات حقيقية في اللقاء، بل أنه حرم فريقه من لاعب إضافي كان يمكنه أن يقدم إضافة أفضل.

لم يسدد الفرنسي الكرة ولو لمرة وحيدة لا داخل ولا خارج مرمى كريستال بالاس، حتى معظم تمريراته كانت للخصم ولم يشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض.