رجل رائع - رجل مخيب | فياريال × ريال مدريد

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بين فياريال وريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم مباراة الجولة الثالثة بين كل من فياريال وريال مدريد على ملعب الغواصات لا سيراميكاز.

اللقاء شهد الكثير من المنافسة والأحداث المثيرة، وكعادة جول.كوم في المباريات الكبيرة نرصد لكم أبرز وأهم اللاعبين في المباراة وأقلهم أداءًا.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ:

رجل رائع – جيرارد مورينو

مورينو سجل الهدف الأول لفريقه وكان سببًا واضحًا في الإزعاج الذي عانى منه دفاع ريال مدريد طوال اللقاء.

ليس هذا فحسب فاللاعب قام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وعاد في أكثر من مناسبة للدفاع حتى داخل منطقة جزاء فريقه.

وفاز مورينو أيضًا في العديد من الثنائيات واستعاد الكرة أكثر من مرة واستحق بكل تأكيد لقب الأفضل في المواجهة.



رجل مخيب – سيرجيو راموس

لم يقدم راموس أفضل مستوياته في المباراة، ولم يكن الوحيد، فخط دفاع ريال مدريد بأكمله لم يكن موفقًا بإستثناء الوافد الجديد ميندي الذي كان إيجابيًا هجوميًا ودفاعيًا طوال المباراة.

راموس أخطأ في أكثر من كرة على مستوى التمركز وكان من أسباب خطورة فريق فياريال على مرمى فريقه طوال الـ ٩٠ دقيقة.

النجم الإسباني كذلك في حاجة واضحة لوقفة مع نفسه بخصوص تقدمه للهجوم، فالعمر مضى والارتداد السريع لم يصبح أفضل ما يميزه في الوقت الحالي.