رجل رائع - رجل مخيب | شيفيلد يونايتد × ليفربول

من كان الأفضل ومن خيب الآمال في مواجهة ليفربول بضيافة شيفيلد؟

هيثم محمد فيسبوك تويتر

نجح ليفربول في انتزاع انتصار غاية في الصعوبة على منافسه ومضيفه شيفيلد يونايتد مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ونستعرض في السطور التالية من كان الأفضل، ومن اللاعب الذي خيب الآمال في المباراة التي أعطت ليفربول ثلاث نقاط جديدة في صدارة الترتيب.

رجل مخيب | دين هندرسون

طوال 70 دقيقة كان هندرسون متفرجاً على أحداث اللقاء والمباراة المميزة التي قدمها فريقه على حساب أبطال أوروبا، ولكن تصديه الساذج لتسديدة جورجينيو واينالدوم غير الأمور وكلف فريقه غالياً.

كرة ضعيفة وفي متناول هندرسون بدلاً من الإمساك بها حولها ما بين قدميه إلى مرمى فريقه، ليضيع عليه فرصة خطف ولو نقطة بدت في المتناول أمام متصدر الترتيب، وذلك رغم تصديه لانفراد محمد صلاح الذي لم يشفع لمحو الخطأ الكارثي.

رجل رائع | جويل ماتيب

عادة تكون الإشادة مركزة على فيرجيل فان دايك عندما يكون الحديث منصباً على الخط الخلفي لليفربول، ولكن أمام شيفيلد كان الكاميروني ذو الأصول الألمانية هو الأبرز في دفاع الريدز.

ماتيب كان مميزاً في التعامل مع عرضيات شيفيلد المتعددة يمين ويسار الدفاع، سواء كانت أرضية منخفضة أو عالية، وكان حاسماً في خروج فريقه من فترة صعبة وقع فيها تحت الضغط بالنصف الأول من الشوط الثاني.