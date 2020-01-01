رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد وفالنسيا

تقييم الأفضل والأسوأ في المواجهة الأولى لنصف نهائي كأس السوبر الإسبانية

سحق ريال مدريد خصمه فالنسيا بثلاثية مقابل هدف في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، لينتظر الفائز من أتلتيكو مدريد وبرشلونة في نهائي الأحد المُقبل.

رجل رائع | إيسكو _ ريال مدريد

قدم إيسكو نسخة كربونية لنسخته في قمته مع زيدان في ولايته الأولى، بالتعامل مع الكرة وكأنه قطعة من قدمه، ووضح ذلك في الطريقة التي كان يمر بها من كل لاعبي فالنسيا بدون استثناء، إذ كان يفعل ما يحلو له، وفي أي مكان من الملعب.

إيسكو كان أشبه بقائد الأوركسترا، الذي يتحكم في ارتفاع وانخفاض النسق، بقراراته وتحركاته في الثلث الأخير من الملعب، وشاهدنا كيف كان يبث الرعب في دفاعات الخفافيش، بمراوغاته وتمريراته الدقيقة الطولية، يكفي أنه كلما تحرك في آخر 30 متر في الملعب، كان يقف دفاع فالنسيا على أطراف أصابعه، هذا بخلاف تسجيله لهدف الاطمئنان الثاني مساهمته في الهدف الثالث، بتمريرته للوكا يوفيتش قبل أن يضعها أمام مودريتش ليطلق رصاصة الرحمة الثالثة.

واختيار إيسكو رجلاً للمباراة، لا يقلل من إبداع توني كروس، الذي واصل عروضه الاستثنائية في مركزه الجديد، كلاعب وسط متقدم أمام ثنائي الارتكاز، ويحسب له أنه وضع الفريق في المقدمة بهدف عبقري في الدقائق الأولى.

رجل مخيب | دومينيك _ فالنسيا

صحيح الفريق بأكمله لم يكن في أفضل حالاته، لكن الحارس دومينيك يعتبر المسئول الأول عن إحباط زملائه، بهفوته الساذجة التي استغلها توني كروس بشكل مثالي، بإرسال الركنية في المرمى مباشرة.

أيضًا المدافع الأيسر جايا، عانى الأمرين أمام فالفيردي، ولم يعط أي إضافة في الهجوم، وعلى مستوى الدفاع، كان ثغرة واضحة استغلها زيدان بشكل شبه نموذجي.