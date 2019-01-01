رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد وريال سوسيداد

تقييم جول للأفضل والأسوأ في اللقاء الختامي للسبت الكروي

حقق ريال مدريد انتصارًا مهمًا على حساب ضيف ريال سوسيداد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في آخر ساعات السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لليجا.

رجل رائع | لوكا مودريتش _ ريال مدريد

قدم أفضل لاعب في العالم العام الماضي، واحدة من أرقى عروضه مع النادي الملكي منذ فترة طويلة، ببصمته الواضحة في نتيجة المباراة، بصناعة الهدفين الأول والثاني لكريم بنزيمة وفيديريكو فالفيردي، قبل أن يتكفل بنفسه بقتل المباراة إكلينيكيًا برصاصة الرحمة الثالثة في الضيف الباسكي.

باستثناء النصف ساعة الأولى في الشوط الأول، فيمكن القول بأن لوكا نفذ المطلوب منه في الثلث الأخير من الملعب باقتدار، بمساعدة زملائه في اختراق الدفاع، بتمريراته الدقيقة في دفاعات المنافس، وتمركزه الصحيح بالقرب من بنزيما وثلاثي الهجوم، ما أعطى الأفضلية للريال لوجود لاعب يتعامل بذكاء مع التفاصيل البسيطة.

رجل مخيب | إدين هازارد _ ريال مدريد

ربما يعتقد البعض أن سيرخيو راموس هو الرجل المخيب، كونه ارتكب الهفوة الدفاعية التي أحرز منها ويليان جوزيه الهدف الأول لسوسيداد، أو الأخير لتفننه في إهدار فرصة سهلة والنتيجة كانت تقدم فريقه بهدف نظيف، لكن إذا سألت أي مشجع مدريدي من هو الرجل المخيب؟ لن يتردد في طرح اسم هازارد.

وضح بشدة أن النجم البلجيكي ما زال يكافح لإيجاد نفسه في تشكيلة زين الدين زيدان، فقط يكتفي بمراوغات لا قيمة لها في أماكن بعيدة عن الأمتار السحرية في الملعب، ولا يقدم تمريرات حاسمة أو انطلاقات مخيفة للمدافعين، رغم أنه على الورق من المفترض أن يكون حامل أختام هجمات الريال وأهم مفتاح لعب بالنسبة لزيدان.