رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد وريال بيتيس

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل فشل ريال مدريد في الارتقاء إلى صدارة الترتيب واستغلال تعثر برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفانتي عصر اليوم.

وفيما يلي اختيارات جول للأفضل والأسوأ خلال المباراة.

رجل رائع - جويل روبليس

استحق جويل روبليس حارس مرمى ريال بيتيس أن يكون الرجل الرائع لمواجهة فريقه أمام ريال مدريد بعد العمل المميز الذي قام به طوال شوطيها.

وتصدى روبليس للعديد من الكرات المحققة والتي كادت أن تتحول إلى أهداف لولا تدخله في الأوقات المناسبة لإبعادها عن مرماه، وذلك في أنحاء متفرقة من الشوطين.

وتصدى روبليس لمحاولة خطيرة من كريم بنزيما وأخرى من سيرخيو راموس في شوط المباراة الأول، كأبرز الكرات التي كادت أن تكون في الشباك وأقرب الفرص المحققة للفريق الملكي.

وفي الشوط الثاني استمر تألق روبليس، وخاصة في الدقائق العشرة الأخيرة التي شهدت محاولات مكثفة من ريال مدريد من كل ناحية وبكافة الطرق، ولكن تألقه رفقة دفاعات بيتيس كانت أقوى من رغبة الميرينجي في تحقيق الانتصار.

رجل مخيب - رودريجو

على الرغم من المباريات المميزة التي قدمها الجناح البرازيلي الشاب في الفترة الأخيرة، إلا أنه لم يكن في يومه ليلة السبت في مواجهة ريال بيتيس.

وفقد رودريجو الكرة في أكثر من مرة في أماكن متفرقة وفي لقطات تبرز عدم تركيزه وتشتته خلال مواجهة اليوم وقلة الحلول الفردية والجماعية لديه.

وأضاع رودريجو فرصة محققة للتسجيل كما لم يتحرك كثيرًا ولم يقدم الإضافة المطلوبة ليستبدله زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في شوط المباراة الثاني.

وعلى ذلك، استحق رودريجو أن يكون الرجل المخيب بالنسبة لمباراة اليوم، على الرغم من عدم تقديم أغلب لاعبي ريال مدريد للمستوى المطلوب والمنتظر منهم.

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وعلى ذلك انتهت المباراة بحصول كل فريق على نقطة، وفشل ريال مدريد في خطف الصدارة من برشلونة واكتفى بتقاسمها معه بـ 22 نقطة لكل منهما، وبفارق أهداف يعطي الفريق الكتالوني المركز الأول حتى إشعار آخر.