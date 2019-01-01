رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد وجلطة سراي

تقييم جول للأفضل والأسوأ في نزهة ريال مدريد وجلطة سراي



استعرض ريال مدريد قوته على ضيفه التركي جلطة سراي بسحقه بسداسية بلا هوادة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" لحساب الجولة الرابعة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

رجل رائع | رودريجو سيلفا _ ريال مدريد

تقمص الموهوب البرازيلي دور الأسطورة كريستيانو رونالدو، بإراحة المدرب زين الدين زيدان والجماهير في أول سبع دقائق بتسجيل هدفين من فرصتين، بالإضافة لتمريرته الحاسمة لكريم بنزيما في الهدف الرابع، وهذا ما كان يفعله صاروخ ماديرا قبل انتقاله إلى يوفنتوس، وكان يفتقده اللوس بلانكوس طيلة الفترة الماضية.

أقل ما يُمكن قوله، أن صاحب الـ18 عامًا يثبت من مباراة لأخرى أنه موهبة العقد بالنسبة للريال الملكي، والمدهش بحق أنه كلما حصل على فرصته يكشف عن أسلحته، كما أظهر اليوم بإتقان مهارة ضربات الرأس، بخلاف مهارته الأساسية في المراوغة والانطلاق وبعثرة المدافعين بالنكهة البرازيلية، وقبل هذا وذاك دقته في اللمسة الأخيرة أمام المرمى، كما أثبت ذلك بالهاتريك التاريخي في مباراة اليوم.

رجل مخيب | يوتو ناجاتومو – جلطة سراي

صحيح الفريق التركي بأكمله كان خارج الخدمة، لكن المدافع الأيسر الياباني ناجاتومو كان الغائب الحاضر الغائب في المباراة، يكفي أنه كان المكلف بمراقبة رودريجو، باعتباره أقرب وأكثر مدافع واجه السهم البرازيلي في المواجهات المباشرة بينهما، كما أنه سمح بهروب نفس اللاعب في مشهد الهدف الرابع، وبصورة كربونية سمح لداني كاربخال بإهداء بنزيما الهدف الخامس، لذا يُمكن اعتباره أسوأ السيئين اليوم في فريقه التركي.