رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد × غرناطة

تقييم جول للأفضل والأسوأ في موقعة ريال مدريد ضد غرناطة

تشبث ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني حتى إشعار آخر، بعد فوزه على غرناطة بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة لليجا.

رجل رائع | إدين هازارد .. ريال مدريد

صحيح هناك أكثر من لاعب في تشكيلة الريال أبلى بلاءًا حسنًا في المباراة، أبرزهم فيدريكو فالفيردي والمدافع الأيمن ألفارو اودريوزولا، لكن الجالاكتيكوس الجديد إدين هازارد، استحق أن يكون رجل المباراة، ليس فقط للصورة المختلفة التي بدا عليها في اللقاء، بل لتأثيره الكبير في النتيجة.

وتمكن النجم البلجيكي من تعزيز تقدم كتيبة زين الدين زيدان قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، بهدف على الطريقة المحببة للجماهير، بتسديدة ساقطة من فوق الحارس، ثم أعطى لوكا مودريتش تمريرة الهدف الثالث، غير أنه كان مصدر الخطورة الدائمة للفريق الملكي على ضيفه.

رجل مخيب | كارلوس نيفا – غرناطة

عانى الظهير الأيسر الإسباني الأمرين مع اودريوزولا وبيل طوال المباراة، ووضح ذلك من خلال الغارات التي شنها الريال من جهته، وكانت البداية بانطلاقة بيل، التي أنهاها بعرضية بدون مضايقة من مدافع غرناطة، ليودعها بنزيمة في الشباك، حتى في لقطة الهدف الثاني، هو من ضرب التسلل لينفرد هازارد بالحارس ويسجل الثاني.

وبوجه عام، لم يقدم كارلوس نيفا، المطلوب منه لا على المستوى الدفاعي ولا الهجومي، لذا يمكن القول بأنه قدم مباراة للنسيان، ونفس الأمر ينطبق على رافاييل فاران مدافع الريال، لكن من حسن حظه أن الفريق أفلت بالثلاث نقاط.