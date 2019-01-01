رجل رائع - رجل مخيب| تونس × مدغشقر

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب التونسي على خصمه منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

سجل هدفي تونس فرجاني ساسي في الدقيقة 52، ويوسف المساكني في الدقيقة 60، وأخيراً نعيم السليتي في الدقيقة 93.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع - يوسف المساكني

صنع المساكني أول الأهداف وسجل الثاني من أصل تسديدتين على المرمى، أكمل 4 مراوغات صحيحة من أصل 4 محاولات، وقدم 3 تمريرات مفتاحية.

أيضاً قدم اللاعب التونسي مساندته الدفاعية بتدخل ناجح من أصل محاولة واحدة، واعتراضين للكرة.

رجل مخيب - توماس فونتان

مدافع مدغشقر كان بطل الهدف التونسي الثاني في تلك المباراة، كما أخفق في تدخله الوحيد، ونجح في اعتراضين للكرة.

فونتان كان مخيباً الليلة، ولكنه مثله مثل بقية زملائه، كانوا رجالاً رائعين طوال البطولة، فوداعاً لحصان الكان الأسود.