كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

رجل رائع - رجل مخيب | تونس × مالي

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تعرف على أفضل وأسوأ لاعبي مباراة تونس ومالي في مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق منتخب تونس التعادل في مباراة الجولة الثانية أمام مالي من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حاليًا بهدف لمثله.

هدف مالي جاء بخطأ من الحارس معز حسن بعد ركلة ركنية تم إرسالها لمنطقة الجزاء وحولها الحارس بنفسه لهدف عكسي في مرمى فريقه.

إليكم في الأسطر المقبلة اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة:

رجل رائع - موسى ماريجا

TUN-MAL

موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي قدمة مباراة مميزة للغاية في الضغط على دفاعات منتخب تونس وفي تشكيل الخطورة.

وكان ماريجا محطة تعتمد عليها كل هجمات المنتخب المالي في المباراة وكان أحد مصادر الإزعاج لدفاعات المنتنخب التونسي طوال ٩٠ دقيقة.

اختيارات المحررين

بالرغم من أن ماريجا لم يسدد سوى كرة وحيدة وكانت خارج المرمى إلا أنه كان أخطر لاعبي المنتخب المالي على الإطلاق هو والجناح موسى دجينيبو.

رجل مخيب - معز حسن

TUN-MAL

المنتخب التونسي قدم مباراة كبيرة وشكل خطورة في الكثير من المرات على مرمى المنتخب المالي وكان قريبًا للغاية من التسجيل في مناسبات عديدة.

لكن من كرة شاردة عرضية فشل معز حسن في الحفاظ على مجهودات زملائه وأهدرها جميعها وسجل في نفسه بمرماه في لقطة غريبة للغاية.

معز حسن كان سببًا أساسيًا في خروج المباراة بتلك النتيجة ولولا مجهود زملاءه لخرج النسور بالفوز من تلك المباراة الصعبة.

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